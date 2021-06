Campionato Primavera 1, l'Atalanta ottiene la finale

vedi letture

Allo stadio Ricci di Sassuolo, location della fase finale del campionato Primavera, si sfidano Sampdoria ed Atalanta per decidere la prima squadra che disputerà la finalissima di mercoledì prossimo. Da una parte la grande sorpresa dell'anno, con i doriani che hanno conquistato la vetta alla fine del torneo regolare, dall'altra la squadra che ha vinto gli ultimi due titoli di campione d'Italia.

Un match che promette tantissimo, e che dopo venti minuti di studio dimostra tutta la qualità della Sampdoria che inanella due grandissime occasioni per passare in vantaggio. Un calcio di punizione di Trimboli che si infrange sulla traversa, e che Aquino non riesce a ribadire in rete grazie al salvataggio sulla linea di Gyabuaa, ed una conclusione di Ercolano ben neutralizzata da Dajcar.

I match di cartello in genere vengono decisi dai calciatori più importanti, e non fa eccezione l'atalantino Ghislandi, uno dei migliori terzini destri della categoria che, al 37', inventa un magnifico tiro a giro da fuori area che porta i suoi a condurre la partita per 1-0. Lo stesso Ghislandi si ripete poco dopo servendo l'assist in area per l'inserimento di Scalvini che trafigge il portiere avversario. Nell'azione si infortuna l'estremo difensore Saio, sostituito da Zovko.

Quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi con il doppio vantaggio dei bergamaschi, ci pensa lo spagnolo Yepes Laut a ribadire in rete un calcio di punizione di Giordano.

La ripresa si svolge con gli stessi ritmi intensi, e la Sampdoria intenta ad agguantare il pari che, arrivati al 120° minuto, gli varrebbe il passaggio del turno senza ricorrere ai calci di rigore. Non si registrano occasioni clamorose da ambo le parti, fino al 65' quando un ottimo tiro di Renault viene neutralizzato magnificamente da Zovko con l'aiuto del palo. In seguito il camerunense Italeng prova la giocata dell'anno che chiuderebbe i giochi, ma il suo tiro da centrocampo finisce di poco alto.

A cinque minuti dal termine Trimboli avrebbe modo di replicare la punizione battuta nel primo tempo, questa volta la sua parabola finisce fuori. Nonostante la pesante proiezione offensiva intorno al fromboliere Di Stefano, la Sampdoria non riesce a pareggiare i conti, regalando all'Atalanta la possibilità di difendere il titolo di campione d'Italia contro la vincente tra Inter ed Empoli. Anzi lo stesso Gyabuaa, su servizio dell'immancabile Cortinovis, rischia di siglare il goal del KO.

Domani sera conosceremo il nome dell'altra finalista che uscirà fuori tra Inter ed Empoli.

Campionato Primavera 1° semifinale

Sampdoria-Atalanta 1-2

reti: 37' Ghislandi (A), 40' Scalvini (A), 45' + 1 Yepes Laut (S)

2° semifinale

domenica 27 giugno ore 18.00 Inter-Empoli.