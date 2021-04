Cantona e il famoso calcio al tifoso nel 1995: "Avrei voluto colpirlo più forte!"

"Il calcio al tifoso? Avrei voluto calciarlo più forte”. Eric Cantona torna sul suo famoso scontro con il tifoso del Crystal Palace del gennaio 1995. L'ex attaccante francese del Manchester United sferrò un calcio con un colpo di kung fu a Matthew Simmonds, un tifoso della squadra avversaria, e per questo fu squalificato per nove mesi dalla FA e fu condannato a lavori socialmente utili. Una vera e propria aggressione sulla quale, a distanza di 26 anni, Cantona è tornato a parlarne in “The United Way”, film del quale è narratore e co-autore. A riportarlo è stato il Daily Mail: “Sono stato insultato infinite volte senza reagire mai ma ho ancora il rimpianto per quell’episodio. In quel caso, avrei voluto calciarlo ancora più forte. Mi hanno squalificato per nove mesi per farmi passare come esempio”.