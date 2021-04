Caos Superlega, Tavecchio: "Ceferin ha agito bene ma non avrei usato quei toni così forti"

vedi letture

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato a Tuttosport per sottolineare la sua scelta di puntare su Ceferin quando era alla guida della Federazione: "Ero stufo di vedere l'egemonia inglese e spagnola ma sapevo che l'Italia non avrebbe potuto vincere. Mi sembrò la persona giusta per un'alternativa". Sulla Superlega: "Sono totalmente contrario e mi pare che chi è partito lo abbia fatto in maniera superficiale. Ceferin ha gestito bene l'emergenza anche se io non avrei utilizzato quei toni così forti".