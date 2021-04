Casarin analizza la giornata: "Due rigori persi su Eysseric-Zappacosta e De Ligt-Belotti"

“Nonostante la VAR persi due rigori più uno inventato”. Sulle colonne del Corriere della Sera, Paolo Casarin analizza le scelte degli arbitri nell’ultima giornata di campionato: “Ma non sempre: se a un arbitro cambi il registro consolidato da anni, devi aspettarti un periodo confuso. "Per questo è difficile valutare il pensiero di Maresca, in Genoa-Fiorentina, che accetta l’intervento di Eysseric su Zappacosta, quello di Fabbri che, in Torino-Juventus, non prende in esame tecnologico il contatto tra Belotti e De Ligt e quello di Giua che fischia, invece, in Lazio-Spezia, un rigorino che punisce lo Spezia quasi a fine gara. Con la Var a disposizione, sono due rigori persi e uno inventato”.