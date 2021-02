Cassano rivela: "Se Trapattoni mi ha convocato all'Europeo del 2004, è solo merito di Totti"

"Se Trapattoni nel 2004 mi ha convocato in Nazionale per il l'Europeo, è solo merito di Totti". Lo rivela Antonio Cassano, in diretta a Bobo Tv - sul canale Twitch di Christian Vieri - parlando dell'esperienza dell'Italia nella competizione svolta in Portogallo. "E' stato Francesco a spingermi, a spronarmi e ci ha messo la sua parola per me. E’ una cosa che non ho mai detto a nessuno", ha detto Cassano, collegato in video con lo stesso Totti, Vieri e Ventola.