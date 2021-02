Champions, sfide proibitive per Lazio e Atalanta: le quote dei match

vedi letture

Nell'andata degli ottavi opposte a Bayern Monaco e Real Madrid

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Durissima due giorni di Champions per Lazio e Atalanta, chiamate all'impresa contro Bayern Monaco e Real Madrid. Molto ridotte le chance dei biancocelesti, che giocano domani l'andata all'Olimpico contro i tedeschi, favoriti per il trionfo finale insieme al Manchester City. Gli analisti Snai giudicano il '2' del Bayern più che probabile, a 1,67. L'1 per la Lazio tocca i 4,50 e anche il pareggio, a 4,00, avrebbe il sapore della conquista per i biancocelesti. Impressiona il cammino dei tedeschi nel girone di Champions, portato a termine con cinque vittorie, un pareggio e 18 gol messi a segno nell'arco delle sei partite. Anche per questo l'Over si presenta basso: 1,45. Dal canto suo, la Lazio è sempre andata in gol nelle sfide del girone, e può farlo anche stavolta, a giudicare dalla quota del 'Goal' (entrambi le squadre a segno) collocata a 1,45. Quanto al testa a testa per il passaggio ai quarti, la differenza tra le due squadre è abissale: Bayern a 1,10, Lazio 6,25. Diversa la situazione per l'Atalanta, che incrocia la rotta di un Real Madrid apparso non in linea con gli standard europei abituali. Addirittura, per la sfida di andata in programma mercoledì al Gewiss Stadium, le quote Snai affidano alla Dea il ruolo di favorita, seppure senza forti squilibri: la vittoria nerazzurra, che resterebbe comunque nella storia del club, si gioca a 2,40; il '2' dei 'Blancos' vale poco di più, 2,75, il pari è a 3,60. Ragionando in chiave doppio confronto, però, il Real riprende la leadership, dato che il passaggio ai quarti è a 1,60, contro il 2,25 atalantino. Anche qui, partita da 'Goal', a 1,47; l'ipotesi che una delle due squadre resti all'asciutto ('No Goal') è 2,55. (ANSA).