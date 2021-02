Condò e l'errore di Bentancur: "Con Arthur, quel gol non lo prendi. Non perde quei palloni"

Dagli studi di Sky, Paolo Condò ha commentato l'importanza dell'assenza di Arthur nella sconfitta della Juve in casa del Porto: "Se c'è Arthur, il primo gol non arriva. Perché Arthur non sbaglia, Bentancur è nella posizione dove sarebbe stato il brasiliano, che quei palloni non li perde mai. E il rendimento di Bentancur, con Arthur al fianco, cresce, perché ha meno possibilità di sbagliare".