Coppa Italia, Berruto: "Mi ricordo poco degli ultimi 5 anni, ma benissimo del Pordenone"

vedi letture

La Coppa Italia senza squadre di Serie C continua a fare discutere. Si dice contrario anche Mauro Berruto, ex ct dell’Italia di volley, oggi tra le altre cose responsabile dello sport nella segreteria del PD: “Un altro pezzo di sport demolito: la Coppa Italia di calcio senza le squadre di Serie C, che occasione persa. Mi ricordo pochissimo delle ultime 5 edizioni, ma perfettamente del Pordenone a San Siro nel 2017, per esempio. Effetto SuperLeague di ritorno?”.