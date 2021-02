Cucchi su Twitter: "Atalanta meritatamente in finale di Coppa Italia. Napoli si è svegliato tardi"

Al termine di Atalanta-Napoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia, terminata 3-1 per gli orobici che si sono qualificati per la finalissima contro la Juventus Riccardo Cucchi, storica voce della Rai, ha postato il proprio pensiero sul proprio account Twitter: “L'Atalanta conquista con merito la finale. Sempre in partita e sempre pericolosa e bella da vedere. Il Napoli si è scosso nel secondo tempo. Non è bastato. Ottima la gara di Lozano. I problemi per Gattuso restano”.