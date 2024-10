Ufficiale Dalla promozione in C con il Pineto al CS Lebowski: il fantasista Emili sarà grigionero

Dopo essere stato protagonista la scorsa stagione della storica promozione del Pineto in Serie C, 28 presenze e due reti nelle varie competizioni, in estate per Lorenzo Emili c’era stato l’addio al club abruzzese. Ora il fantasista classe ‘97 riparte dalla Promozione e da una squadra popolare come il Centro Storico Lebowski che sui propri canali social ha raccontato la genesi di questo nuovi innesto che rappresenta un vero e proprio colpo di mercato viste le 21 reti in 140 presenze in Serie D del calciatore.

"Ogni settimana ci arrivano tante mail e messaggi sui social di persone che vogliono giocare per noi. Da tutto il mondo. Alcune sono richieste stranissime: giocatori di tutti i continenti che cercano un improbabile contratto in Italia, video di prodezze dove non si riesce a capire quale sia il giocatore che ce l’ha inviato, altri che si inventano convocazioni sfumate per un soffio nella Nazionale di uno sperduto paese. Sono tantissime, non riusciamo a leggerle tutte e può succedere che ogni tanto non rispondiamo e ce ne perdiamo qualcuna. E ci eravamo persi quella di Lorenzo Emili, trequartista classe 1997 cresciuto nella Sambenedettese, che ha collezionato 140 presenze in Serie D segnando 21 reti tra Sambenedettese, Giulianova, Castelnuovo Vomano e ottenendo una storica promozione in Serie C con il Pineto nella stagione 2022/2023. Solo che è tutto vero.

Emili si è trasferito a Firenze da poco per motivi di lavoro, ma non ha certo abbandonato la passione per il calcio. La sua mail ci era sfuggita. Ma non si è perso d’animo. Ha conosciuto qualcuno che conosceva un nostro giocatore, si è fatto dare il numero e ha contattato lui, dicendo “qui in città tutti non fanno altro che parlare di questo Lebowski. Mi puoi far chiamare da qualcuno in società, che vorrei venire là?”.

Lo abbiamo cercato con entusiasmo ma allo stesso tempo senza farci illusioni, consapevoli che un calciatore con questa carriera avrebbe potuto non accettare i nostri rigidi parametri. Con sorpresa e gioia, abbiamo scoperto che ha rifiutato importanti offerte da società blasonate di categorie superiori per sposare il nostro progetto, continuare la sua carriera in grigionero e vivere con tutta la comunità la nostra magia. E queste storie ci danno una carica pazzesca. Si aggiunge così un pezzo pregiato allo scacchiere di Mister Miliani".