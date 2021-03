Damascelli: "Italia, buona la prima. Ma calma: non dimentichiamo il valore degli azzurri"

vedi letture

“La partenza che ci voleva”. Sulle pagine di Tuttosport, Tony Damascelli analizza la vittoria dell’Italia sull’Irlanda del Nord nella prima gara di qualificazione a Qatar 2022: “Buona la prima. Il risultato prima di tutto. […] Personalmente non brindo per la vittoria, per i gol e per le prestazioni di Berardi, il cui imprevedibile carattere ha frenato da sempre la sua carriera, o di altri sodali dell’attaccante del Sassuolo. Calma, tranquilli, la squadra azzurra promette e premette, ha infilato risultato positivi ma non dobbiamo trascurare un dato oggettivo che riguarda i nostri: a parte Marco Verratti che da nove anni gioca all’estero e nel Paris Saint Germain, dunque ha accumulato esperienza e raggiunto la maturità, non ci sono altri azzurri inseguiti fortissimamente dai grandi club continentali e non certo per un mercato intossicato dalla pandemia ma proprio per la dimensione reale del calcio nostrano. Non é disfattismo ma coscienza su quello che possiamo garantire”