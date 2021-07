David Guetta: "Fiorentina giusto non rinnovare i senatori, adesso una via nuova"

Funziona così: fai una cosa e trovi sempre qualcuno che non è d’accordo, perché si si poteva agire diversamente, perché non è giusto, perché non c’è rispetto e via andare.

E così è inevitabilmente accaduto con il mancato rinnovo dei tre diversamente giovani: Ribery, Caceres e Borja Valero, 108 anni complessivi.

Non andava bene, bisognava confermarli, li hanno salutati male…

E invece, secondo me, la Fiorentina ha fatto benissimo a cambiare strada, Penso che non abbia alcun debito di riconoscenza verso professionisti che hanno fornito la loro opera e per questo sono stati regolarmente e lautamente pagati.

L’unico che aveva veramente radici viola era Borja Valero a cui è stato riconosciuto nel 2020 un ingaggio che era una specie di TFR per quello che aveva dato dal 2012 al 2017.

Giusto ripartire con idee e uomini nuovi, sperando che i cambi incidano ancora più in profondità, anche perché vedendo le ultime tre stagioni mi pare che ci sia davvero poco da rimpiangere.