Emergenza Coronavirus, il CIO sulle Olimpiadi di Tokyo: "Forse non ci sarà il pubblico"

vedi letture

Dick Pound, il membro più longevo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), ha affermato che le Olimpiadi di Tokyo rinviate potrebbero andare avanti senza spettatori vista la pandemia di Covid-19. "La domanda è: questo è un must-have o nice-to-have? È bello avere spettatori. Ma non è un must”, ha detto a Kyodo News: “Nessuno può garantire che le Olimpiadi andranno avanti come previsto. Ma penso che ci sia una possibilità molto, molto, buona che possano farlo, e che lo faranno. E quindi non le annulleranno a meno che non ci sia un consenso tra il governo, le autorità sanitarie e il CIO che sarebbe troppo pericoloso".