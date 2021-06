Emozioni, ricordi e testimonianze a "Eurostart"

Evento promosso da USSI e AIPS

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Sull'onda dei ricordi e delle emozioni, tra il bianco e nero d'epoca e i colori e i bagliori di una serata interamente azzurra, Giancarlo "Picchio" De Sisti lancia il testimone al ct della Nazionale Roberto Mancini: "Adesso tocca a voi, avete tutte le qualità per riuscirci". Sono le parole pronunciate con il cuore nel corso della serata "Eurostart - Il racconto degli europei - Storie, personaggi, immagini", promossa e organizzata da USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) e AIPS (Associazione Internazionale dei Giornalisti Sportivi). Sul palco, con Simona Rolandi, i presidenti di USSI e AIPS Gianfranco Coppola e Gianni Merlo. Il mondo del calcio era rappresentato dall'ex presidente Figc Antonio Matarrese, ora membro onorario Figc e Uefa e dal presidente in carica Gabriele Gravina, convinto che l'Italia saprà rispondere come Paese e come squadra. Inoltre, i saluti del presidente CONI Giovanni Malagò, tra i premiati il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli che ha evidenziato l'importanza dell'attività di base, mentre dello sport come vettore economico, oltreché di passione, ha parlato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, accompagnato dall'ex campionessa di sci Manuela di Centa. Belli e suggestivi i ricordi dei giornalisti premiati: il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, il volto storico Rai Jacopo Volpi, la celebre voce di "Tutto il calcio minuto per minuto" Riccardo Cucchi, il vicedirettore de Il Messaggero Alvaro Moretti, il capo dei servizi sportivi dell'agenzia ANSA Piercarlo Presutti, il fotografo Giuseppe Calzuola, il pioniere del beach soccer world wide Joan Cusco; la storica firma della Gazzetta dello Sport Alberto Cerruti, l'esperto di politica sportiva del Corriere della Sera Nino Petrone, e i giornalisti stranieri Dundar Kesapli, Mourad Rouighi e Ana Quiles. Tra gli ospiti Annalisa Minetti, il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Verna, l'ex calciatore Eraldo Pecci, il presidente Lnd Cosimo Sibilia, il presidente del Settore giovanile e scolastico Figc Vito Tisci, i consiglieri USSI con il vicepresidente AIPS Europe Charles Camenzuli. (ANSA).