Milan, il capitolo terzini è tutto da riscrivere. Saltato Brown ora occhi su Melvin Bard del Nizza

Il Milan incassa un colpo amaro sul mercato: Archie Brown ha scelto il Fenerbahce, beffando i rossoneri sul filo di lana. L’ultima offerta dei turchi, arrivata nella notte direttamente dal presidente, ha convinto il terzino inglese a cambiare rotta e salire su un jet privato diretto a Istanbul. Un clamoroso dietrofront che ha lasciato spiazzata tutta la dirigenza milanista, già al lavoro per organizzare le visite mediche. Brown era stato individuato da Furlani e Tare come rinforzo ideale per la fascia sinistra: accordo trovato con il Gent per circa 8 milioni e intesa raggiunta anche con il giocatore. Ma l’intervento in extremis del Fenerbahce e il fascino di José Mourinho hanno fatto la differenza. “Ero pronto a partire per Milano, poi è arrivata la chiamata decisiva”, ha raccontato il giocatore inglese.

Ora il Milan dovrà ricominciare da capo per quanto riguarda i terzini. Come scritto dal Corriere dello Sport-Stadio, il club rossonero valuta Melvin Bard del Nizza per la fascia sinistra, mentre a destra si insiste per Guela Doue dello Strasburgo: la seconda offerta da 18 milioni è stata nuovamente rifiutata, servirà salire fino a 25 milioni.

Nel frattempo, continua il braccio di ferro per Ardon Jashari. Il centrocampista ha rotto con il Bruges e vuole solo il Milan. Ha già rifiutato il West Ham e altre proposte, ma il club belga attende un rilancio oltre i 32 milioni più bonus offerti. Il tempo stringe, anche perché il debutto in Coppa Italia con il Bari si avvicina e Allegri lavora con una rosa ancora incompleta.