esclusiva Frati: "Viola, a metà campo Demme o Tonali. Ribery da tenere"

Luca Frati, a lungo firma de La Nazione, è intervenuto nel corso del TMW News per parlare della Fiorentina: "Gattuso è un ottimo punto di partenza, è ambizioso e non viene a Firenze per fare un campionato di retroguardia. Dovranno esserci acquisti di spessore, serviranno rinforzi in difesa mentre a centrocampo servirà un regista che da tempo i viola inseguono. Penso a Demme ma mi piacerebbe molto Tonali che il Milan è incerto se tenere o meno. Un rinforzo sarà necessario anche in attacco. Credo poi che Ribery sarebbe da tenere, utilizzandolo nel corso del secondo tempo. Potrebbe essere molto utile anche per il gruppo".

