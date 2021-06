Esplode la festa Giallorossa, Lecce in Primavera 1

Basta il Gol di Maselli al minuto 32, per scrivere la storia in casa Lecce. Arriva la Primavera 1 per i ragazzi di Mister Grieco che con l’1-0 contro la Cremonese nella semifinale playoff, danno via ai grandi festeggiamenti e raggiungono un traguardo importantissimo ma soprattutto una soddisfazione enorme per il club del Presidente Sticchi Damiani l’accesso dopo tantissimi anni nuovamente in Primavera 1. A gioire sono tutti in questa data storica per i giallorossi, i dirigenti tutti, lo staff, il responsabile Gennaro Del Vecchio ed il super visore del Settore Giovanile Pantaleo Corvino . Un traguardo che certifica come il settore giovanile sia l’elemento fondamentale e quello su cui si basano le ambizioni di questo club. Benvenuto Lecce, la Primavera 1 ti aspetta.