Europei: Greenpeace, attivista doveva solo sorvolare stadio

L'organizzazione, costretto ad atterrare da un problema tecnico

(ANSA) - FRANCOFORTE, 16 GIU - L'attivista di Greenpeace che ieri sera ha colpito gli spalti prima dell'inizio dell'Euro Francia-Germania a Monaco di Baviera, avrebbe dovuto solo "sorvolare" lo stadio, ha spiegato l'organizzazione ambientalista. Il pilota del velivolo (un paracadute spinto da un elica posizionata dietro la schiena) "avrebbe dovuto sorvolare lo stadio e far cadere un pallone in lattice" con il messaggio "Kick out Oil", secondo un portavoce. Ma "difficoltà tecniche lo hanno costretto ad atterrare nello stadio". Due persone sono rimaste ferite, secondo la polizia di Monaco. La UEFA ha condannato un "atto sconsiderato" e la Federcalcio tedesca (DFB) ha ritenuto l'azione "inaccettabile". "Siamo dispiaciuti che l'azione di protesta non sia andata come previsto" e "rammaricati di aver messo delle persone in pericolo e averle ferite" ha aggiunto il portavoce. Il messaggio di Greenpeace era rivolto contro la casa automobilistica Volkswagen, uno dei principali sponsor dell'Europeo di calcio. (ANSA).