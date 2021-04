Fabregas si schiera con i tifosi: "Questo bellissimo sport è niente senza di voi"

Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco, attraverso il suo profilo Twitter, applaude alle manifestazioni dei tifosi che si sono schierati contro la Superlega: "Ben fatto, questo bellissimo sport è niente senza di voi".

Well done football fans. This beautiful sport is nothing without you 👏🏻❤️

