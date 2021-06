Fiorentina, colpo di fulmine per Italiano

Una scelta praticamente presa, per la quale però attendere almeno l’organizzazione dell’emergenza dei diretti interessati. E d’altronde se la Fiorentina si era trovata in grossa difficoltà a fronte della separazione da Gattuso adesso è lo Spezia a preoccuparsi, visto che i viola sono ormai prossimi a pagare la clausola rescissoria. Ed è proprio quest’ultimo aspetto contrattuale, inserito nel recente rinnovo di Italiano, a discriminare la vicenda, perché i viola potranno non risultare simpatici ai liguri, ma certamente esercitano il semplice diritto di rilevare le prestazioni del tecnico bianconero, a fronte del pagamento del prezzo stabilito.

Almeno su questo piano in casa viola basterebbe ricordare i mugugni di Catania e Basilea per i vari Montella e Sousa per ricordare altre vicende del passato, ma soprattutto in questo caso la penale prevista per liberare Italiano di fatto legittima il corteggiamento e il sodalizio che pare sempre più probabile. Ancora qualche ora, dunque, soprattutto per consentire al club di Platek d’individuare il sostituto dell’allenatore capace di rendere la serie A una certezza, poi una scommessa decisamente intrigante potrà essere sottoscritta da una Fiorentina che troverebbe così un bel punto di ripartenza.

Con un principio che però, fin da ora, c’è da augurarsi guidi dirigenza e proprietà, ovvero la difesa di un tecnico che arriva comunque da una dimensione per forza diversa da quella di Firenze, e che per questo a prescindere dai risultati necessiterà di un programma chiaro e condiviso come ancora il club viola non è riuscito a mettere nero su bianco. Tantomeno con Gattuso, nonostante fosse stato contattato da mesi.