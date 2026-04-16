Fiorentina-Crystal Palace 2-1: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo (70' Kouadio), Pongracic, Ranieri; Harrison, Fagioli (46' Ndour), Mandragora, Gosens (70' Balbo); Solomon (75' Fazzini), Gudmundsson (75' Fabbian); Piccoli. All.: Paolo Vanoli
Crystal Palace (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix (41' Riad), Canvot; Muñoz, Wharton (30' Lerma), Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta (46' Strand Larsen), Yeremy Pino (73' Hughes). All.: Oliver Glasner
Arbitro: Gil Manzano
Marcatori: 17' Sarr (C), 30' rig. Gudmundsson (F), 53' Ndour (F)
Ammoniti: Pongracic (F), Yeremy Pino (C), Comuzzo, Ranieri, Ndour, Piccoli (F)
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