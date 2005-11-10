AlbinoLeffe, tesserato dal 1° luglio Matteo Michielin. Contratto fino al giugno 2028
U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito - a partire dal primo luglio 2026 - le prestazioni del calciatore Matteo Michielin, portiere classe 2005, che ha firmato un accordo che lo legherà al club seriano fino al 30 giugno 2028.
Il giocatore, in scadenza con L'Aquila il 30 giugno 2026, nel campionato appena concluso ha collezionato 32 presenze con la formazione del capoluogo abruzzese (Serie D - Girone F).
Nativo di Castelfranco Veneto (TV), dopo aver mosso calcisticamente i primi passi con Vedelago e Giorgione, è cresciuto nei settori giovanili di L.R. Vicenza, Montebelluna e Cittadella, prima dell'esordio tra i grandi - nella Stagione 2023/24 - con L'Aquila, club con cui nelle ultime tre annate agonistiche ha messo a referto, tra Serie D e Coppa Italia di categoria, 98 presenze complessive, vincendo da protagonista i Playoff nella Stagione 2023/24.
"Sono contento di aver ricevuto questa chiamata. Si tratta di una grande opportunità: cercherò di sfruttarla al meglio dando sempre il massimo per contribuire al bene dell'AlbinoLeffe - le prime parole in bluceleste di Michielin -. Sarà la mia prima volta tra i professionisti, non vedo l'ora di iniziare questo percorso in maglia bluceleste".