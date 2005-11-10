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Pisa, nuova avventura in prestito per Adrian Raychev: dal 1° luglio tornerà al Levski

Pisa, nuova avventura in prestito per Adrian Raychev: dal 1° luglio tornerà al Levski
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
ieri alle 22:19Serie B

Approdato al Pisa nell'estate 2022 direttamente dalle giovanili del Levski Sofia, oggi Adrian Raychev saluta temporaneamente il club toscano e l'Italia per tornare allo stesso club nel quale è cresciuto.

Il Levski ha, infatti, annunciato il prestito dell'esterno classe 2006 a partire dal 1° luglio.

Raychev (20) finora non ha mai vestito la maglia della Prima Squadra del Pisa. Per lui, però, esperienze in prestito alla Vis Pesaro, al Frosinone e al Pontedera.

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