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Pisa, nuova avventura in prestito per Adrian Raychev: dal 1° luglio tornerà al Levski
Approdato al Pisa nell'estate 2022 direttamente dalle giovanili del Levski Sofia, oggi Adrian Raychev saluta temporaneamente il club toscano e l'Italia per tornare allo stesso club nel quale è cresciuto.
Il Levski ha, infatti, annunciato il prestito dell'esterno classe 2006 a partire dal 1° luglio.
Raychev (20) finora non ha mai vestito la maglia della Prima Squadra del Pisa. Per lui, però, esperienze in prestito alla Vis Pesaro, al Frosinone e al Pontedera.
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