Fiorentina, l'ex ds Freitas: "Se Vlahovic fosse andato in Red Bull avrebbe già segnato 30 gol"

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato di Dusan Vlahovic a Radio Sportiva dopo la sua tripletta al Benevento: "Non sono sorpreso da Vlahovic perché già a 17 anni aveva un profilo diverso da qualsiasi altro attaccante. Ha approfittato della fiducia che gli ha dato Prandelli, ma 12 gol per un attaccante del 2000 sono una cifra importante e tra l'altro può migliorare ancora. Ha sempre dimostrato di avere una grande personalità e a fine allenamento rimaneva a fare il ‘muro’ perché voleva migliorarsi.Tra l'altro la personalità si vede dal fatto che ha saputo superare il suo momento più buio coinciso con la gara con il Sassuolo ed ora davanti ha un futuro importante. Se avesse scelto di andare alla Red Bull, invece che venire alla Fiorentina, ora avrebbe segnato 30 gol e sarebbe andato in Bundes a prezzi folli ma per fortuna ha scelto subito di misurarsi in campionato competitivo e prestigioso, a differenza di Haaland".