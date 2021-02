Fiorentina, Ribery e Caceres si allenano ancora a parte in vista della Samp

Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, nel corso dell'allenamento di oggi, Ribery e Caceres hanno lavorato ancora a parte in vista della partita tra Sampdoria e Fiorentina in programma per domenica prossima. I viola stanno cercando di recuperare entrambi ma ancora, per i due, non è arrivato il momento di lavorare insieme ai compagni.