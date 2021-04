FOTO - La Fiorentina Primavera alza la terza Coppa Italia di fila: le immagini della sfida

Una semi-rovesciata per l'1-0 e un altro grande gol per portare la Fiorentina Primavera al terzo successo di fila in Coppa Italia: Spalluto, punta viola, con la sua doppietta ha trascinato gli uomini di Aquilani alla vittoria per 2-1 sulla Lazio: "Abbiamo fatto la storia oggi - ha dichiarato il capitano della squadra Eduard Dutu al termine del match - L'importante era portare la terza Coppa di fila a Firenze". Di seguito le più belle immagini della sfida del Tardini: