Fotonotizia - Spezia-Milan 2-0, le più belle immagini della sfida del "Picco"

Spezia-Milan 2-0, le più belle immagini della sfida del "Picco"

Di seguito le immagini più belle di Spezia-Milan, partita che ha visto gli uomini di Vincenzo Italiano vincere per 2-0, sovvertendo ogni pronostico. Il Milan, oltre ad essere primo in classifica, non aveva mai perso in trasferta fin qui vincendo otto partite su nove segnando sempre almeno due reti. Un risultato clamoroso che arriva a una settimana dal derby. Ecco i migliori scatti di Tuttomercatoweb: