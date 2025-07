Ufficiale Spezia, dopo Artistico ecco un altro rinforzo per l'attacco: ha firmato Vlahovic

Dopo Gabriele Artistico lo Spezia ha rinforzato il proprio attacco con l'arrivo di un altro giocatore di talento come Vanja Vlahovic, capocannoniere in Serie C nella passata stagione con la maglia dell'Atalanta Under 23. Di seguito la nota della società ligure sull'arrivo del serbo:

"Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca Calcio, le prestazioni sportive dell’attaccante serbo Vanja Vlahović.

Classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Partizan Belgrado, è con la formazione Primavera della squadra serba che l'attaccante riesce subito a mettersi in mostra, mettendo a referto ben 30 reti in 56 partite. Il passaggio all’Atalanta nella stagione 2022/2023 segna per lui un’ulteriore svolta, che lo porta a diventare il centravanti di riferimento della Primavera bergamasca, prima di approdare, a suon di gol e prestazioni di spessore, all’Atalanta Under 23, in Serie C.

Qui, nella passata stagione, il centravanti serbo collezionerà 36 presenze, impreziosite da ben 22 gol e 7 assist, bottino che gli consente di laurearsi capocannoniere del Girone A di Serie C.

Attaccante dotato di esplosività, senso del gol e grandi doti nell’attacco alla profondità, Vanja Vlahović è uno dei prospetti più splendenti del panorama europeo.

All'età di 21 anni, il neo-attaccante aquilotto è dunque pronto a mettersi fin da subito al servizio di mister D'Angelo.

Benvenuto Vanja2.