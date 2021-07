Ghirelli sugli stadi: "Il Governo ci dia indicazioni immediate. Non possiamo attendere settembre"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato ai microfoni di Tfc Tv affrontando anche il tema della riapertura degli stadi: “Veniamo da un campionato e mezzo in cui gli stadi sono rimasti chiusi e le risorse fondamentali per la serie C vengono proprio dagli incassi e dal botteghino. Non si deve arrivare a settembre, il governo deve darci immediate indicazioni per gli stadi in ottica campagna abbonamenti, il problema sarebbe serissimo per i club se non dovesse essere avviata per il secondo anno di fila. - continua Ghirelli come riporta Messinasportiva - Ne ho parlato con la sottosegretaria Vezzali e so che il presidente Gravina ci sta lavorando. Stiamo pensando anche alla questione protocolli, in modo tale da alleggerire”.