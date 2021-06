Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

Mentre Euro2020 sta entrando sempre più nel vivo, anche il calciomercato non è da meno. In Serie A ancora alcune panchine devono trovare un nuovo padrone e le squadre intanto continuano a cercare i rinforzi per la prossima stagione.

Continua l'interesse del Chelsea per Achraf Achimi, possibile che venga inserita come contropartita Marcos Alonso. Un profilo che piace più delle altre possibilità in uscita dal Chelsea (Emerson Palmieri e Christensen).

Ci sono novità anche sul pacchetto di centrocampo per l'Inter. Le condizioni di salute di Eriksen hanno obbligato la dirigenza nerazzurra a cambiare le strategie. Al momento è stato bloccato Agoumé (l'ultimo anno allo Spezia), così come Radja Nainggolan. Il belga è obiettivo del Cagliari, che vorrebbe comprarlo a titolo definitivo, ma manca l'accordo tra il giocatore e i sardi e l'Inter non è disposto a concedere buonuscite, motivo per cui al momento Nainggolan rimarrà nerazzurro, visto che - insieme a Stefano Sensi - è l'unico a saper svolgere il ruolo di mezzala e di trequartista. In uscita dovrebbe esserci Matias Vecino, che spinge per la cessione, ma l'Inter non vuole rimanere senza alternative in mezzo.

Ancora da decifrare anche il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese - che a Euro2020 continua a segnare - potrebbe salutare la Juventus. Molto si potrà capire nei prossimi giorni. Jorge Mendes, procuratore del giocatore, incontrerà la dirigenza bianconera nei prossimi giorni. Il contratto di Ronaldo scade nel 2022 e quindi andranno studiate le strategie per il futuro.

Da un giocatore in scadenza nel 2022 a uno che potrebbe lasciare la propria squadra il 30 giugno 2021. Il Milan continua non torvare l'accordo per il rinnovo di Hakan Calhanoglu, quindi ha incontrato gli agenti di Zaccagni, che ha fatto molto bene l'ultima stagione al Verona. Non è da escludere che nella trattativa si possano inserire contropartite tecniche come Conti o Caldara.

A Genova, sponda Samp, il nodo è ancora quello dell'allenatore. Giampaolo rimane in pole su D'Aversa dopo che la trattativa per l'ex Parma si è complicata. Il presidente Ferrero è quindi tornato sulla possibilità Giampaolo, il nodo è se la Sampdoria saprà accontentare le richieste dell'allenatore. Rimanendo in Liguria, lo Spezia inizia a valutare nomi per il futuro nel caso Italiano dovesse andare alla Fiorentina: le prime due opzioni valutate sono quelle di Eugenio Corini e di Rolando Maran. La Viola continua il lavoro diplomatico per portare Italiano a Firenze.

Rimanendo nel club di Commisso, la Fiorentina sta pensando a Zappacosta, che piace anche all'Inter. La Viola vorrebbe prendere l'ex Genoa a titolo definitivo, visto che potrebbe uscire Pol Lirola che piace a Marsiglia e Atalanta.

In uscita dalla Viola potrebbe esserci anche German Pezzella, che piace alla Lazio. I capitolini vorrebbero il capitano della Fiorentina per la difesa, mentre continuano a lavorare per il centrocampista. Oltre all'idea Torreira, nelle ultime ore si è fatta largo anche l'ipotesi Julian Brandt del Borussia Dortmund. Si tratta però di una pista complicata visti i costi elevati.

Un ex Lazio invece piace al Bologna. Sinisa Mihajlovic vorrebbe Kolarov per la fascia sinistra perché alla ricerca di un giocatore d'esperienza che possa far crescere il gruppo. Non è da escludere che il serbo possa anche rinnovare con l'Inter. In uscita dal Bologna potrebbe esserci Rodrigo Palacio, sul quale c'è l'Atalanta. L'argentino è stato richiesto da Gasperini che ha già lavorato con lui al Genoa. Palacio però piace anche al Monza. Chi invece saluta l'Emilia-Romagna è Marlon. Il Sassuolo l'ha ceduto allo Shakhatr di De Zerbi, che riabbraccia così il difensore brasiliano.