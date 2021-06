Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

Il Napoli punta Nuno Tavares del Benfica. L'offerta ai portoghesi per il difensore classe 2000 è di 10 milioni più il cartellino di Mario Rui. La proposta al momento è stata rifiutata, perché per il giovane il Benfica vuole 15 milioni senza contropartite tecniche. La concorrenza è alta per il Napoli, visto che il giocatore piace anche a Leicester e Southampton. Entrambe le società inglesi sono invece disposte a soddisfare le richieste dei portghesi.

In casa Sampdoria continua il ballottaggio tra Giampaolo e D'Aversa. La decisione verrà presa da Ferrero stesso, che incontrerà il primo per capire i margini per un suo ritorno. Vincenzo Italiano è sempre più vicino alla panchina della Fiorentina. Il dialogo tra il club viola e lo Spezia oggi è stato positivo e c'è stata un'apertura a trovare una soluzione per liberare l'allenatore.

Nuovo obiettivo per la Roma di Mourinho. I giallorossi puntano Kostic dell'Eintracht Francoforte e per assicurarselo potrebbero spendere sui 15 milioni più bonus. Prima dell'accelerata definitiva la Roma vuole chiudere per Rui Patricio e Xhaka e provare a fare delle operazioni in uscita.

La notizia di giornata in casa Viola però riguarda Nikola Milenkovic. Il difensore serbo piace al West Ham che già un anno fa aveva provato a prenderlo proponendo 25 milioni. La proposta ora sarebbe più bassa, ma dalla Premier potrebbe arrivare l'offerta giusta per convincere la Fiorentina a cedere Milenkovic.

Il Bologna prepara un doppio colpo dalla Spal. I rossoblù hanno superato Udinese e Cagliari nella corsa per Kevin Bonifazi. Da Ferrara potrebbe arrivare anche Demba Seck, che quest'anno si era messo in mostra con la Primavera dei biancoazzurri.

Possibile scambio in vista sull'asse Genoa-Cagliari. Ai liguri piace Gaston Pereiro e dopo i primi dialoghi c'è stata un'apertura da parte dei sardi nell'inserire Ghiglione nell'operazione. Le due società sono al lavoro per trovare l'intesa definitiva.

Il Venezia mette a segno il secondo colpo del proprio calciomercato da quando è tornato in Serie A. I veneti hanno preso Ebuehi dal Benfica, il giocatore mercoledì svolgerà le visite mediche ed è già arrivato in laguna.