Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

vedi letture

Si avvicina l'inizio dei ritiri precampionato delle varie società. I club stanno intensificando le operazioni sul mercato per provare a regalare ai rispettivi allenatori delle rose quanto più complete possibili.

È fatta per il passaggio di Achraf Hakimi al PSG. Oggi Davide Lippi era nella sede nerazzurra per risolvere gli ultimi dettagli. Il giocatore intanto ha postato l’emoji di un aereo sui social. Sarà a Parigi nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai parigini.

È la giornata dei rinnovi: innanzitutto, le parole di Aurelio De Laurentiis su quello di Lorenzo Insigne. Il presidente del Napoli è intervenuto telefonicamente durante la presentazione di una mostra su Diego Armando Maradona e ha detto: “Lorenzo è un prodotto del vivaio, Santoro che ora è tornato con noi, un napoletano che conosce il territorio, lo scovò tanti anni fa. Dipende da lui, se poi Insigne mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l'Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra”.

Dopodiché è stata la volta di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino ha trovato l’accordo con il Napoli e ha prolungato il suo contratto che era in scadenza 2025.

La Lazio ha chiuso per Luka Romero del Maiorca. Il giocatore, classe 2004 e soprannominato ‘Mini Messi’ farà le visite mediche tra giovedì e venerdì, mentre sabato partirà in ritiro con la prima squadra.

Dopo Under si aspetta la chiusura ufficiale anche per Pau Lopez. Il portiere è atteso a Marsiglia per le visite mediche. L'Olympique ha chiuso la trattativa con la formula del prestito oneroso (fino a 1 milione di euro) con un riscatto automatico fissato a 12 milioni di euro al raggiungimento di 20 partite.

I giallorossi continuano a cercare un esterno per la corsia mancina dopo l'infortunio di Leonardo Spinazzola. Nel mirino della Roma c'è Ryan Bensebaini, terzino del Borussia Mönchengladbach. Primi contatti tra le società per il giocatore che piace molto a Mourinho.

L'Eintracht Francoforte insiste per avere Jens-Petter Hauge, ma c'è ancora distanza tra le parti. I tedeschi hanno formulato un’offerta tra i 7 e gli 8 milioni di euro, mentre i rossoneri ne chiedono almeno 12.

In entrata (ma è una conferma e non un volto nuovo), il Milan ha chiuso per Tonali. L'accordo è stato trovato sulla base di una cifra pari a 6 milioni e 900 mila euro, più 3 di bonus e il classe 2001 Olzer che da domani sarà a Brescia. Tonali l'8 sarà in ritiro con il Milan, anche se il suo obiettivo è provare a esserci già il 7. I rossoneri seguono anche Kaie Jorge, attaccante classe 2002 del Santos. Il Milan lavora per averlo nel mercato invernale.

Sarà Thiago Motta il prossimo allenatore dello Spezia. L’ex Genoa è pronto a tornare in panchina e ha trovato l’accordo con il ds Pecini. Nelle prossime ore verrà annunciato e firmerà un triennale.

Ufficiale invece l’acquisto di Hristov dalla Fiorentina, preso come indennizzo per liberare lo staff tecnico di Italiano.

Lo Spezia è stato scavalcato dall’Empoli per Roberto Piccoli. L’attaccante, seguito anche dal Verona, l’anno scorso aveva giocato con i liguri e ora è più vicino ai toscani. Il pressing dell’Empoli per il giovane attaccante sta dando i suoi frutti.