Giuntoli non molla la presa sul nuovo Osimhen

vedi letture

La Juventus non dimentica un obiettivo già seguito l'estate scorsa, ma che continua a interessare per l'eventuale dopo Vlahovic.

Samu Aghehowa, conosciuto fino a poco tempo fa come Samu Omorodion, è tornato al centro delle attenzioni della Juventus. L’attaccante, di origine nigeriana ma con passaporto spagnolo, sta vivendo una stagione straordinaria con il Porto, che lo ha acquistato in estate dall’Atletico Madrid per 35 milioni di euro. Con 16 gol in 20 partite, il giovane classe 2004 ha dimostrato un enorme potenziale, catturando nuovamente l’interesse di Cristiano Giuntoli, che già lo aveva seguito la scorsa estate.

Nato a Melilla, enclave spagnola nel Nord Africa, Aghehowa è un attaccante completo, dotato di grandi qualità fisiche, tecnica e fiuto per il gol. La Juventus lo aveva cercato in prestito quando militava nell'Atletico Madrid, ma il club spagnolo preferì cederlo a titolo definitivo al Porto, dove il giocatore sembra essere definitivamente esploso. Secondo indiscrezioni delle ultime ore, i bianconeri starebbero seriamente valutando un’offerta per il giovane talento, soprattutto in vista della sessione estiva di mercato, considerando una eventuale cessione di Dusan Vlahovic.

Il costo dell’operazione, però, si preannuncia elevato: il Porto, noto per la sua abilità nel valorizzare e rivendere i suoi giocatori, difficilmente si priverà di lui per meno di 60 milioni di euro.