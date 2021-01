Hellas, lesione di primo grado al soleo per Veloso. Affaticamento per Dawidowicz

vedi letture

Esami strumentali per i giocatori dell'Hellas Verona Miguel Veloso e Pawel Dawidowicz. Il centrocampista ha riportato una lesione muscolare di primo grado del soleo del polpaccio destro, con i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore. Per il difensore invece affaticamento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno.