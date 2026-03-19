Le partite di oggi: il programma di giovedì 19 marzo
Non manca il calcio giocato da poter seguire neanche oggi, giovedì 19 marzo 2026.
Archiviata la due giorni degli ottavi di finale di ritorno di Champions League, ecco arrivare lo stesso punto della manifestazione anche per le sorelle 'minori', l'Europa League e la Conference. Con tre squadre italiane impegnate: nel tardo pomeriggio la Fiorentina è in Polonia per difendere il gol di vantaggio accumulato nei primi 90 minuti contro il Rakow, in serata all'Olimpico c'è invece il secondo atto del derby italiano tra Roma e Bologna, dopo l'1-1 dell'andata al Dall'Ara. Di seguito il programma con tutte le partite, a fianco di ciascun match l'orario del calcio d'inizio.
Europa League – Ottavi di finale (ritorno)
18:45 – Friburgo vs Genk
18:45 – Lione vs Celta Vigo
18:45 – Midtjylland vs Nottingham Forest
21:00 – Aston Villa vs Lilla
21:00 – Betis vs Panathinaikos
21:00 – FC Porto vs Stoccarda
21:00 – Roma vs Bologna
Conference League – Ottavi di finale (ritorno)
18:45 – AEK Atene vs Celje
18:45 – AEK Larnaca vs Crystal Palace
18:45 – Magonza vs Sigma Olomouc
18:45 – Rakow vs Fiorentina
21:00 – Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan
21:00 – Sparta Praga vs AZ Alkmaar
21:00 – Strasburgo vs Rijeka
21:00 – Rayo Vallecano vs Samsunspor
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