Le partite di oggi: il programma di giovedì 19 marzo

Non manca il calcio giocato da poter seguire neanche oggi, giovedì 19 marzo 2026.

Archiviata la due giorni degli ottavi di finale di ritorno di Champions League, ecco arrivare lo stesso punto della manifestazione anche per le sorelle 'minori', l'Europa League e la Conference. Con tre squadre italiane impegnate: nel tardo pomeriggio la Fiorentina è in Polonia per difendere il gol di vantaggio accumulato nei primi 90 minuti contro il Rakow, in serata all'Olimpico c'è invece il secondo atto del derby italiano tra Roma e Bologna, dopo l'1-1 dell'andata al Dall'Ara. Di seguito il programma con tutte le partite, a fianco di ciascun match l'orario del calcio d'inizio.

Europa League – Ottavi di finale (ritorno)

18:45 – Friburgo vs Genk

18:45 – Lione vs Celta Vigo

18:45 – Midtjylland vs Nottingham Forest

21:00 – Aston Villa vs Lilla

21:00 – Betis vs Panathinaikos

21:00 – FC Porto vs Stoccarda

21:00 – Roma vs Bologna

Conference League – Ottavi di finale (ritorno)

18:45 – AEK Atene vs Celje

18:45 – AEK Larnaca vs Crystal Palace

18:45 – Magonza vs Sigma Olomouc

18:45 – Rakow vs Fiorentina

21:00 – Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan

21:00 – Sparta Praga vs AZ Alkmaar

21:00 – Strasburgo vs Rijeka

21:00 – Rayo Vallecano vs Samsunspor