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Le partite di oggi: il programma di sabato 11 aprile

Le partite di oggi: il programma di sabato 11 aprileTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Dimitri Conti
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Dimitri Conti

Non mancano le partite da poter seguire anche oggi, sabato 11 aprile 2026.

Prosegue la 32^ giornata di Serie A, con quattro partite in programma oggi, e l'atteso spareggio europeo tra Atalanta e Juventus a chiudere i giochi in prima serata. Si scende in campo però anche in B, in due gironi della C e per i campionati esteri. Di seguito i principali incontri in programma per oggi, con a fianco di ogni match l'orario previsto per il fischio d'inizio.

Serie A (32^ giornata)
15:00 – Cagliari vs Cremonese
15:00 – Torino vs Verona
18:00 – Milan vs Udinese
20:45 – Atalanta vs Juventus

Serie B (34^ giornata)
15:00 – Entella vs Venezia
15:00 – Juve Stabia vs Cesena
15:00 – Pescara vs Sampdoria
15:00 – Südtirol vs Modena
17:15 – Avellino vs Catanzaro
19:30 – Monza vs Bari

Serie C – Girone A (36^ giornata)
14:30 – Lumezzane vs Brescia
14:30 – Pergolettese vs Virtus Verona
14:30 – Triestina vs Giana Erminio
17:30 – L.R. Vicenza vs Novara

Serie C – Girone B (36^ giornata)
14:30 – Campobasso vs Bra
14:30 – Gubbio vs Pianese
14:30 – Pineto vs Torres
17:30 – Forlì vs Ascoli

Premier League (32^ giornata)
13:30 – Arsenal vs Bournemouth
16:00 – Brentford vs Everton
16:00 – Burnley vs Brighton
18:30 – Liverpool vs Fulham

LaLiga (31^ giornata)
14:00 – Real Sociedad vs Alaves
16:15 – Elche vs Valencia
18:30 – Barcellona vs Espanyol
21:00 – Siviglia vs Atletico Madrid

Bundesliga (29^ giornata)
15:30 – Dortmund vs Leverkusen
15:30 – Heidenheim vs Union Berlino
15:30 – RB Lipsia vs Monchengladbach
15:30 – Wolfsburg vs Francoforte
18:30 – St. Pauli vs Bayern

Ligue 1 (29^ giornata)
19:00 – Auxerre vs Nantes
21:05 – Rennes vs Angers

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