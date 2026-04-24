Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Napoli-Cremonese
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Torna la Serie A. Questa sera alle 20.45 l'anticipo fra Napoli e Cremonese apre la 34ª giornata. Si gioca anche in Serie B, due anticipi della 36ª giornata: Monza-Modena e Avellino-Bari.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 24 aprile
19.00 Monza-Modena (Serie B) - DAZN
20.30 Lipsia-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT
20.45 Napoli-Cremonese (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 Brest-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT
21.00 Avellino-Bari (Serie B) - DAZN
21.00 Betis-Real Madrid (Liga) - DAZN
21.00 Sunderland-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT CALCIO
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