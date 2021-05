Partita del Cuore, Ruggeri: "Avviata inchiesta interna. Aurora, se vuoi ti aspettiamo"

vedi letture

Dopo Eros Ramazzotti, anche Enrico Ruggeri, capitano e presidente della Nazionale Cantanti, prende posizione in merito al caso che ha visto protagonista Aurora Leone. “Abbiamo avviato una inchiesta interna e abbiamo già allontanato due persone - spiega al TG4 - sono dei volontari, ma devono attenersi a un protocollo morale e deontologico, che è quello della Nazionale Cantanti. Noi da 40 anni cerchiamo di renderci utili e siamo in prima linea. Adesso il problema è la ricerca: ogni flessione di quello che succederà questa sera vorrà dire ricerca che stenta e persone che non ce la faranno. Abbiamo tutti una personalità, posso mostrare la maglia di Aurora e se qualcuno la conosce ditele che la stiamo aspettando in campo, per porre rimedio a questo incidente. Abbiamo già preso dei provvedimenti, ma la cosa più importante è ritrovarsi insieme. Aurora, se vuoi, abbiamo un posto per giocare e per renderci utili”.