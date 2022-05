Il Benfica omaggia il Grande Torino: "73 anni fa la tragedia di Superga. Amicizia eterna"

Il Grande Torino è vivo nei ricordi di chi ama il calcio. A 73 anni dalla tragedia di Superga, il Benfica ha reso omaggio alle vittime ; sui propri canali ufficiali, il club portoghese ha pubblicato un video in cui compaiono tutti coloro che persero la vita in quell'incidente (l'aereo stava riportando Mazzola e compagni a casa dopo una partita disputata a Lisbona proprio contro il Benfica): "In memoria delle vittime di Superga, tragedia che ha colpito il Torino 73 anni fa. Amicizia eterna".