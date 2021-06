Il Genoa torna a Neustift: dal 12 al 24 luglio rossoblu in ritiro nella località della Val Stubai

E sono quindici. Dopo un anno di assenza forzata a causa della pandemia, il Genoa torna a riabbracciare Neustift. Sarà ancora una volta la perla della Val Stubai, in Austria, rivedere i rossoblu per la preparazione estiva pre-campionato. Un rito, più che un semplice ritiro. La località tirolese infatti è pronta ad accogliere il Grifone e i suoi tifosi per la quindicesima volta dal 2005 anche in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando, attuando tutte le misure di sicurezza del caso. La truppa del Balla salperà alla volta di Neustift il 12 luglio prossimo e lì ci resterà per i seguenti dodici giorni. Fino al 24, data in cui è previsto il ritorno in Liguria.

Le modalità di accesso ai tifosi - "Anche l'Austria aderirà alla Green Pass - ha esordito il direttore del Consorzio Turistico Val Stubai Roland Volderaurer -. che ci permette di essere liberi di viaggiare. Inoltre, volendo, si potranno fare tamponi gratuiti presso la nostra struttura. La stagione estiva è stata aperta da noi dal 19 maggio. Per entrare nel nostro paese basta presentare il risultato del tampone che può essere rifatti ogni due giorni". "I prezzi partono dai 280 euro per una settimana a persona in affitto in un appartamento mentre gli hotel - ha proseguito Gebhard Schoepf - tutti molto confortevoli, hanno listini differenti a seconda della categoria sino a 539 euro a persona in un 4 stelle in mezza pensione".

Il 12 luglio la partenza - Fra un mese e due giorni la squadra salirà dunque in Val Stubai: "Il tecnico Ballardini è entusiasta - ha detto il direttore generale rossoblu Flavio Ricciardella - assieme a tutta la squadra, per la località scelta. In questa vallata sono sempre stati accolti molto bene sia la squadra che anche i tifosi". Il Genoa effettuerà sicuramente delle amichevole che verranno valutate nei prossimi giorni. I tifosi potranno seguire le partite con le dovute misure di sicurezze in vista del periodo che stiamo attraversando.