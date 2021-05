Il milanista Teocoli sullo scudetto dell'Inter: "Felice che il tricolore sia tornato a Milano"

Il comico e grande tifoso del Milan Teo Teocoli ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello sport in cui commenta lo scudetto dell'Inter: "Ho sofferto di più per le nostre sconfitte con Sassuolo e Lazio. In parte sono contento che il titolo sia tornato a Milano: ne beneficia l’Inter, ma anche il Milan, sperando che ritorni in Champions League. Dopo nove anni di sofferenza con lo strapotere della Juve, torneremo a vedere San Siro pieno, non vedo l’ora!".