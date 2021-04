Il Napoli ha ripreso gli allenamenti ma Ospina è ancora assente. Il report da Castel Volturno

Dopo il successo a Torino e un giorno di riposo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center in vista della sfida contro il Cagliari. La squadra, come si legge sul sito ufficiale, si è allenata sul campo 1 iniziando la seduta con una fase di torello. Successivamente lavoro aerobico ed esercitazione di passing drill. Di seguito partita a campo ridotto. Terapia e lavoro personalizzato in campo e palestra per Ospina.