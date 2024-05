Ufficiale Il Principe Emanuele Filiberto ha scelto. Emanuele Calaiò nuovo Ds del suo Savoia

vedi letture

Inizia a prendere forma il nuovo Savoia del Principe Emanuele Filiberto, che prenderà nuovamente parte al prossimo campionato di Eccellenza campana, dopo la salvezza centrata a margine della stagione da poco conclusa. Per l'anno venturo, nel campionato 2024-25, nomi altisonanti in dirigenza, con Pino Iodice nelle vesti di Amministratore Delegato e Consigliere del club ed Emanuele Calaiò in quelle di Club Manager e Direttore Sportivo; non solo, panchina affidata a Salvatore Campilongo.

Sono ancora da definire alcuni ruoli, ma intanto, riportiamo l'organigramma ufficializzato dalla società attraverso i propri profili social:

Presidente: Arcangelo Sessa

Vice Presidente/Consigliere: Francesco Servillo

Amministratore Delegato/Consigliere: Pino Iodice

Direttore Generale/Consigliere: Raffaele Auriemma

Club Manager/DS: Emanuele Calaiò

Collaboratore Gestione Sportiva/Responsabile Area Tecnica: Paolo Filosa

Team Manager: Eugenio Galasso

Allenatore: Salvatore Campilongo

Allenatore in seconda: Carmine Marotta

Preparatore dei Portieri: (da definire)

Vice Preparatore dei Portieri: Pierluigi Sorrentino

Preparatore Atletico: prof. Crescenzo Noviello

Medici sociali: Giuseppe Basile - Alfonso Ciniglio

Responsabile massaggiatori: Andrea Vecchione

Massaggiatori: Emanuele Vitter - Antonio Cardenia

Social Media Manager/Grafico: Mattia Meo

Responsabile magazzino: Ciro Valente

Responsabile Settore Giovanile prima squadra: (da definire)

Allenatore U19 Nazionali: (da definire)

Allenatore U18: Francesco Eremita

Responsabile Marketing: (da definire)

Responsabile Comunicazione: Ernesto Limito

Fotografi: Antonio Vista - Angelo Vista.