Inter, Beccalossi d'accordo con Conte: "In Champions adesso finirebbe diversamente"

Per Evaristo Beccalossi, un passato all’Inter per sei stagioni, è meglio arrivare al traguardo prima di cominciare a cantar vittoria: "La classifica è bellissima, ma andiamoci piano. Non è ancora il momento di pronunciare quella parolina - sottolinea al Corriere dello Sport -. Resta il rammarico per come è finita in Champions? L’eliminazione dall’Europa è stata una delle cose che mi ha fatto arrabbiare di più. Assieme ai problemi di inserimento di Eriksen e alle difficoltà di Skriniar con la difesa a tre. Oggi in Champions finirebbe in modo diverso - dice Beccalossi confermando le parole dello stesso Conte - perché questa Inter può giocarsela con tutti e il valore dei singoli è molto alto".