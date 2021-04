Inter, gioia e rammarico Conte: "Con questa mentalità saremmo ancora in Champions League"

vedi letture

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato a DAZN dopo il successo per 2-1 sul Sassuolo: "Cosa è scattato nel girone di ritorno? Penso che servisse fare uno step ulteriore se volevamo fare una stagione da protagonisti veri, se volevamo diventare una pretendente per lo Scudetto. Serviva alzare la soglia di cattiveria, di attenzione, di determinazione in ogni situazione. La soglia della resilienza. Ci sono partite come quella di oggi in cui affronti squadre che hanno poco da chiedere al campionato e vengono qua con la testa sgombra. Se poi siamo più bravi, più cattivi, più cinici, possiamo fare 5-6 gol e chiuderla prima. Son partite per noi importanti che testimoniano come la squadra stia crescendo: con questa mentalità, con questo atteggiamento, forse saremmo ancora in Champions League".

CLICCA QUI per l'intervista integrale di Antonio Conte a DAZN!