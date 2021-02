Inter, Vecino non convocato per la sfida di Firenze. Rimarrà a Milano per migliorare la forma

Matias Vecino non sarà a disposizione per la sfida da ex contro la Fiorentina. Come rivela FcInterNews.it, l’uruguaiano non è stato convocato per la trasferta di domani sera contro la Fiorentina. L'uruguaiano sta cercando di raggiungere il top della forma e non sarebbe sceso in campo all’Artemio Franchi di Firenze, motivo per cui Antonio Conte, in accordo con il suo staff, ha preferito non far viaggiare il calciatore che era stato invece convocato contro la Juventus proprio perché la partita era a Milano