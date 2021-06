Italia U21, Nicolato: "Orgoglioso dei miei ragazzi. Portogallo ha qualcosa in più della Germania"

Paolo Nicolato, ct dell'Italia Under 21, ha così parlato a Rai Sport qualche giorno dopo l'eliminazione agli Europei di categoria col Portogallo che questa sera si gioca il torneo contro la Germania: "Io e il mio staff siamo orgogliosi di questi ragazzi, abbiamo ottenuto risultati importanti, col Portogallo si è tenuto il possesso 50-50 nonostante siamo stati a lungo in dieci. Difficile dire potessimo dare di più. Mi ha fatto piacere il messaggio di Rui Jorge, dal campo bisogna uscire sempre da vincenti, anche se non si può farlo sempre. Abbiamo gettato delle basi in questo biennio, ora dovremo aggiungere altri profili, vedendo cosa ci dice il campionato per proporre una formazione competitiva che possa riproporre certe emozioni".

Riavrà anche Raspadori?

"Abbiamo avuto tantissimi ragazzi che giocavano nell'U21 anche quando sono riusciti a salire nella prima squadra. Giacomo è l'ultimo di una lunga serie".

Che ne pensa della finale?

"Spagna-Portogallo sarebbe potuta essere la finale, ma la Germania è comunque una squadra solida. Sotto il profilo tecnico forse il Portogallo ha qualcosa in più".