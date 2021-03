Italia U21 subito in vantaggio con Maggiore: 1-0 alla Slovenia dopo 10 minuti

vedi letture

Italia Under 21 subito in vantaggio contro la Slovenia grazie al gol di Giulio Maggiore. Azione prorompente degli azzurrini che hanno calciato in porta prima con Pobega, con la conclusione respinta dal portiere, che non ha però potuto fare nulla sul diagonale di sinistro del giocatore dello Spezia. 1-0 al 10'.