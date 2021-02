"Juve brava a difendere il risultato". Rivedi il commento di Del Piero sulla Coppa Italia

vedi letture

"La finale vale molto per Pirlo, l'ha raggiunta lui e non l'ha ereditata come quella in Supercoppa. Con le sue idee e il modo di mettere la squadra in campo l'ha conquistata, contro un'Inter forte". Questo il commento di Alessandro Del Piero, ai microfoni di Sky Sport, in merito alla conquista della finale di Coppa Italia da parte della Juventus. Rivedi il video con le sue parole!