Juve, regalo speciale per Del Piero: la maglia della prossima stagione. Oggi al Mapei

Un regalo speciale per Alessandro Del Piero, nel giorno della finale di Coppa Italia. Pinturicchio, in questi giorni a Coverciano per il corso da allenatori, ma che stasera sarà a Reggio Emilia, ha infatti ricevuto dalla Juventus la nuova maglia per la prossima stagione. Sulle spalle, ovviamene, il numero 10 col suo nome: un regalo celebrato attraverso le Instagram Stories.